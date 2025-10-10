Crvena zvezda je umela da proslavi pobedu nad Fenerbahčeom.
HAOS U SVLAČIONICI ZVEZDE NAKON ŠAMPIONSKOG MARŠA KROZ ISTANBULU: Pogledajte atmosferu posle pobede, Tomović u transu! (VIDEO)
Veliku pobedu ostvarila je Crvena zvezda u gostima protiv šampiona Evrope Fenerbahčea (86:81) u trećem kolu Evrolige.
Po završetku meča igrači Zvezde umeli su da proslave trijumf, a Tomislav Tomović bio je u transu!
Grmelo je u svlačionici Zvezde - pogledajte kako je to izgledalo na licu mesta:
