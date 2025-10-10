Slušaj vest

Veliku pobedu ostvarila je Crvena zvezda u gostima protiv šampiona Evrope Fenerbahčea (86:81) u trećem kolu Evrolige.

Po završetku meča igrači Zvezde umeli su da proslave trijumf, a Tomislav Tomović bio je u transu!

Grmelo je u svlačionici Zvezde - pogledajte kako je to izgledalo na licu mesta:

Ludilo u svlačionici Zvezde nakon herojske pobede u Istanbulu Izvor: Kurir

Ne propustiteKošarkaLUDILO NAKON MEČA: Prve reči Tomovića nakon herojske pobede, a onda je doleteo i Moneke!
Čima Moneke i Tomislav Tomović
KošarkaKAKVA IZJAVA ČIME MONEKEA NAKON ČUDA U ISTANBULU: Evo šta je rekao o Janisu Sferopulosu!
Čima Moneke
KošarkaZVEZDA SRUŠILA ŠAMPIONA EVROPE, A DELIJE DRUŠTVENE MREŽE: Možda ne možemo da pobedimo Zadar u Pioniru...
Zvezda - Fener
KošarkaCRVENA ZVEZDA POTPISALA BRUTALNO POJAČANJE! Konačno - on se čekao!
KK Crvena zvezda

 BONUS VIDEO:

Tomislav Tomović Izvor: KK Crvena zvezda