Košarkaši Crvene zvezde slavili su u Istanbulu protiv Fenerbahčea sa 86:81 u trečem kolu Evrolige.

Jedan od junaka pobede nad Fenerbahčeom bio je i Donatas Motiejunas, najnovije pojačanje Crvene zvezde, koji je meč završio sa 13 poena uz šest skokova:

Fenerbahče - Crvena zvezda Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Murat Sengul / AFP / Profimedia

- Ne, Fenerbahče je ušao u presing celog terena, morali su tako da nastupe, nisu mogli da zaustave naš ofanzivni skok, Čimu Monekea i bekove. Svako je dao svoj doprinos, nekoliko je poraza uticalo na tim, žao mi je što nisam imao priliku da radim sa Sferopulosom, ali takav je košarkaški posao...

Odlazak trenera je uticao na tim da se ujedini i da pokaže dodatnu energiju i karakter.

- Ili se ujedinite ili razjedinite, srećan sam što smo sa fokusom došli na gosotvanje. Ova energija i snaga moraju da budu karakter ove ekipe - izjavio je Motiejunas.

