Košarkaši Crvene zvezde su u Istanbulu, u trećem kolu Evrolige, pobedili branioca titule Fenerbahče sa 86:81 (25:17, 18:13, 13:18, 30:33).

Posle dva poraza na startu Evrolige, Zvezda je na jednom od najtežih gostovanja stigla do prve pobede, a identičak učinak sada ima i Fenerbahče.

Vršilac dužnosti trenera crveno-belih Tomislav Tomović govorio je na konferenciji za medije - "šok terapija" u vidu smene trenera je "probudila" tim.

"Bilo je veoma teško za sve nas, ali na kraju smo se ponovo okupili i razgovarali da se još više ujedinimo, da pokažemo reakciju i da izađemo sa stavom. Da izađemo sa stavom tima koji ima kvalitet, koji ima individualni i timski kvalitet. Pokušali smo da igramo ceo meč kao tim, to je bio naš cilj danas – da podržavamo jedni druge, da budemo tu jedni za druge, jer smo znali protiv koga igramo, znali smo da igramo protiv neverovatnog tima, protiv šampiona Evrope", rekao je Tomović, pa nastavio:

"Ok, i oni imaju neke teškoće, kao i mi sa povredama, ali došli smo ovde sa velikim poštovanjem i načinom na koji smo odigrali pokazali smo to poštovanje. Pokušali smo da damo sve od sebe i na kraju je ispalo dobro za nas. Čestitke njima na odličnoj utakmici i ništa, ovo je samo jedna pobeda, a znate kakva je Evroliga – ide veoma brzo, moramo da se odmorimo, da nastavimo dalje i da budemo spremni za sledeći izazov", zaključio je vd trenera crvreno-belih.