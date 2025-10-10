Slušaj vest

Promena trenera Janisa Sferopulosa je "uzdrmala" crveno-bele, istakao je Kalinić:

- Jeste, kao što si rekao promena trenera nas je uzdrmala. Sjajna pobeda. Nadoknadili smo jednu lošu utakmicu iz Arene, imamo par utakmica kod kuće, pokušaćemo da napravimo niz. Možemo dosta više nego što smo pokazali. Nećemo da slavimo - rekao je Kalinić.

Nekad su potrebne promene...

- Verovatno malo promene energije i pristupa je svima prijalo. Sve su to isti ljudi koji su bili pre dva-tri dana. Ima dosta iracionalnog u sportu i u odnosima. Nekad je samo potrebna promena. Nadam se da se nećemo zadržati na jednoj pobedi i opustiti.

Sledi Žalgiris...

- Žalgiris igra sjajno, napravili su sjajne poteze tokom leta, igraju tvrdo, čvrsto, pametno. Moraćemo da budemo pametni i izdržimo njihove nalete. Da se spremimo za ozbiljnu tuču i napravimo niz - istakao je Kalinić.

