Strahinja Jokić, brat najboljeg košarkaša na planeti Nikole Jokića, osuđen je na 12 meseci uslovne kazne zbog fizičkog napada na jednog navijača tokom utakmice plej-ofa NBA lige 2024. godine, prenosi "TMZ Sports".

Strahinja Jokić Foto: Printscreen / Instagram / run_n_gunbasketball

Presuda je doneta u petak pred sudom u Denveru, pošto je Strahinja priznao krivicu za neovlašćeni ulazak na teren i remećenje javnog reda i mira, saopštilo je tužilaštvo.

Šokantan incident dogodio se 22. aprila 2024. godine na utakmici NBA plej-ofa između Denvera i Lejkersa. Kamere su tada zabeležile kako Strahinja nakon poslednjeg zvuka sirene udara pravo u lice jednog navijača Nikolasa Majera. Majer je od udarca dobio ogrebotine i modrice po licu, kao i devijaciju nosa i potres mozga.

Iako se prvobitno izjasnio da nije kriv, uz obrazloženje da je branio stariju osobu koja se nalazila u njegovoj blizini, Strahinja je kasnije promenio iskaz.

Iako su Nikoline mečeve uglavnom pratili sa tribina, nakon incideta braća Jokić odulučila su da se izmeste iz mase, pa su utakmice u "Bol areni" uglavnom posmatrali iz posebne lože, potpuno izolovani od ostatka publike.

