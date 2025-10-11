EPILOG ŠOKANTNOG INCIDETA U AMERICI: Osuđen brat Nikole Jokića zbog udaranja navijača!
Strahinja Jokić, brat najboljeg košarkaša na planeti Nikole Jokića, osuđen je na 12 meseci uslovne kazne zbog fizičkog napada na jednog navijača tokom utakmice plej-ofa NBA lige 2024. godine, prenosi "TMZ Sports".
Presuda je doneta u petak pred sudom u Denveru, pošto je Strahinja priznao krivicu za neovlašćeni ulazak na teren i remećenje javnog reda i mira, saopštilo je tužilaštvo.
Šokantan incident dogodio se 22. aprila 2024. godine na utakmici NBA plej-ofa između Denvera i Lejkersa. Kamere su tada zabeležile kako Strahinja nakon poslednjeg zvuka sirene udara pravo u lice jednog navijača Nikolasa Majera. Majer je od udarca dobio ogrebotine i modrice po licu, kao i devijaciju nosa i potres mozga.
Iako se prvobitno izjasnio da nije kriv, uz obrazloženje da je branio stariju osobu koja se nalazila u njegovoj blizini, Strahinja je kasnije promenio iskaz.
Iako su Nikoline mečeve uglavnom pratili sa tribina, nakon incideta braća Jokić odulučila su da se izmeste iz mase, pa su utakmice u "Bol areni" uglavnom posmatrali iz posebne lože, potpuno izolovani od ostatka publike.
Kurir sport