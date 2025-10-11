ZBOG OVOGA JE OSUĐEN JOKIĆEV BRAT! Brutalno udario čoveka pesnicom u glavu: Pogledajte snimak koji je šokirao čitavu planetu!
Iz Amerike odjeknula je vest da je Strahinja Jokić, brat najboljeg srpskog košarkaša Nikole Jokića, osuđen na 12 meseci uslovne kazne zbog udaranja jednog navijača na utakmici Denver - Lejkersi 2024. godine.
Presuda je doneta pošto je Strahinja priznao krivicu za neovlašćeni ulazak na teren i remećenje javnog reda i mira, saopštilo je tužilaštvo.
Incident se dogodio 22. aprila 2024. godine na meču NBA plej-ofa između Denvera i Los Anđeles Lejkersa.
Nakon kratke verbalne rasprave Strahinja je "eksplodirao" i nasred tribina pesnicom nokautirao navijača Nikolasa Majera, a kamere su zabeležile ovaj incident.
U prvi mah Stahinja je govorio da nije kriv, da je samo branio starijeg čoveka u dvorani, dok je navijač tvrdio da je dobio batine samo zato što je fan Lejkersa.
Pogledajte snimak incidenta koji je čitav svet ostavio u neverici:
Kurir sport