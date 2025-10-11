Slušaj vest

Iz Amerike odjeknula je vest da je Strahinja Jokić, brat najboljeg srpskog košarkaša Nikole Jokića, osuđen na 12 meseci uslovne kazne zbog udaranja jednog navijača na utakmici Denver - Lejkersi 2024. godine.

Presuda je doneta pošto je Strahinja priznao krivicu za neovlašćeni ulazak na teren i remećenje javnog reda i mira, saopštilo je tužilaštvo.

Strahinja Jokić Foto: Printscreen / Instagram / yahoosports

Incident se dogodio 22. aprila 2024. godine na meču NBA plej-ofa između Denvera i Los Anđeles Lejkersa.

Nakon kratke verbalne rasprave Strahinja je "eksplodirao" i nasred tribina pesnicom nokautirao navijača Nikolasa Majera, a kamere su zabeležile ovaj incident.

U prvi mah Stahinja je govorio da nije kriv, da je samo branio starijeg čoveka u dvorani, dok je navijač tvrdio da je dobio batine samo zato što je fan Lejkersa.

Pogledajte snimak incidenta koji je čitav svet ostavio u neverici:

