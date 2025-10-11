Slušaj vest

Strahinja i Nemanja, kontroverzna braća najboljeg srpskog košarkaša Nikole Jokića, godinama unazad svojim ispadima privlače ogromnu pažnju javnosti "preko bare".

Strahinja je sada osuđen na 12 meseci uslovne kazne zbog napada na jednog čoveka iz publike na meču Denver Nagetsa i Los Anđeles Lejkersa u aprilu 2024. godine, ali daleko od toga da je ovo prvi incident braće Jokić.

Cela Amerika čula je za "opasne momke" iz Sombora koji svojom pojavom uteruju strah u kosti. Uživo prate gotovo svaki Nikolin meč i nemoguće ih je ne primetiti na tribinama. Uvek su najglasniji, žustro navijaju i spremni su da ulete na teren i obračunaju se sa svakim ko se ozbiljno zameri njihovom mlađem bratu.

Sukob sa igračima Vašingtona

Početkom aprila 2019. godine Nemanja i Strahinja napravili su skandal nakon utakmice između Denvera i Vašingtona.

Tadašnji as Vizardsa Bobi Portis udario je tokom meča Jokića i raskrvario mu nos i nije se tu zaustavio. Kada se Nikola vratio u igru nastavio je da ga provocira. As Denvera je izgubio živce i zaradio isključenje.

To je razbesnelo Jokićevu braću koja su nakon meča rešila da se obračunaju sa provokatorom.

Prišli su tunelu i počeli da vređaju i prete igračima Vašingtona. Američki košarkaši Portis i Džordan Mekrea smejali su se u lice Jokićima, a onda su im gestikuliranjem poručili da žele da se suoče sa njima ispred dvorane.

Pretnje Bukeru

Sredinom juna 2021. na utakmici protiv Finiksa Nikola Jokić je isključen iz igre zbog jednog oštrijeg faula. Košarkaši Finiksa nasrnuli su na Jokića, Devin Buker mu se uneo u lice i to se nije dopalo Strahinji i Nemanji koji su sa tribina pratili meč.

Kada su videli da Amerikanac preti njihovom mlađem bratu, pobesneli su, malo je nedostajalo da ulete na teren. Ljutito su dobacivali sa tribina, a obezbeđenje je teškom mukom uspelo da ih obuzda.

Pretnje na Tviteru

U novembru 2021. braća Jokić imala su sukob na Tviteru NBA asom Markusom Morisom.

Na utakmici između Denvera i Majamija Nikola je u naletu besa sa leđa udario Markifa Morisa i zaradio isključenje.

Posle izuzetno prljavog faula Morisa, centar Denvera je izgubio živce, zaleteo se ka Amerikancu koji mu je bio okrenut leđima i snažno ga udario i bacio na parket, gde je ostao da leži narednih nekoliko minuta.

Nakon incidenta na Tviteru se oglasio njegov brat Markus, koji je između redova poručio Nikoli da mu ovo neće zaboraviti.

"Čekao je dok brat ne okrene leđa. Notirano", napisao je Markus Moris.

Nekoliko sati kasnije dobio je žestok odgovor.

Naime, Jokićeva braća napravila su nalog na Tviteru kako bi odgovorila Amerikancu.

"Trebalo je stvari da ostaviš kako sad stoje, umesto da javno pretiš našem bratu. Tvoj brat je prvi napravio prljav potez. Ako napraviš bilo šta, budi siguran da ćemo te čekati", napisano je na nalogu pod imenom "Jokićeva braća".

Da se zaista radi o autentičnom nalogu iza kojeg stoje Nemanja i Strahinja, kasnije je potvrdio čuveni novinar Denver Posta Majk Singer.

"Upravo sam dobio poruku od Jokićevog brata, ovo je njihov pravi nalog, sa kojeg su odgovorili Markusu Morisu na njegov tvit", napisao je novinar Denver posta.

Provocirali Džeka Nikolsona

Na meti braće Jokić prošle godine našao se proslavljeni holivudski glumac i veliki navijač Los Anđeles Lejkersa - Džek Nikolson.

Nakon trećeg meča finalne serije Zapada, u kom je Denver savladao tim iz LA i poveo sa 3:0 u seriji, Strahinja i Nemanja imali su verbalni obračun sa legendarnim glumcem u "Kripto areni" u Los Anđelesu.

Jokićeva braća su se prepucavala sa legendom Holivuda, a Nemanja je u jednom momentu uz osmeh i opsovao Nikolsona, dok je Strahinja ironično mahao vernom fanu Lejkersa uz poruku: "Vidimo se sledeće godine".

Nakon njihovih prozivki proslavljeni glumac je besan napustio dvoranu.

