Strahinja Jokić, brat proslavljenog srpskog košarkaša Nikole Jokića, osuđen je u Americi na 12 meseci uslovne kazne, zbog incidetna koji se dogorio na utakmici Denver - Lejkersi u aprilu 2024. godine.

Presuda je izrečena u petak u Denveru, nakon što se Strahinja izjasnio krivim za neovlašćeni ulazak na teren i narušavanje javnog reda i mira.

Podsetimo, brat Nikole Jokića po završetku utakmice Denver - Lejkersi nakon kraće verbalne rasprave nokautirao je jednog navijača na tribinama, a kamere su zabeležile incident.

Navijač Nikolas Mejer tužio je Strahinju zbog napada. U tužbi je tvrdio da je od udarca zadobio posekotine, podlive, devijaciju nosa i potres mozga, pa je Jokić optužen za nasilničko ponašanje trećeg stepena.

Na prvom saslušanju Strahinja je poručio da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret. Kasnije je na ročištima istakao da je samo branio starijeg čoveka koji je sedeo pored njega, dok je napadnuti navijač tvrdio da je dobio batine samo zato što je fan Lejkersa.

Mejer je takođe tvrdio da ga je jedna osoba odgurnula sa leđa, a kako su stvari eskalirale kada je sa prijateljem ustao kako bi napustio halu, a drugi čovek mu je udarcem skinuo kačket s glave. Potom ga je Jokić navodno udario direktno u lice. užilac je naveo da je tom prilikom Mejer bio ošamućen i dok je tražio kačket, Jokić je divlje šutirao njega i njegovog prijatelja, kao i da je navijač tražio obezbeđenje, a pošto ga nije našao, otišao je kući.

"Napad je potpuno narušio moj osećaj sigurnosti i kontrole. Počeo sam da se plašim da napuštam svoj dom, posebno sa porodicom. Stalno brinem zbog moguće osvete, ne samo od porodice Jokić, već i od navijača koji bi mogli da me prepoznaju i nasilno reaguju", rekao je Nikolas na sudu u petak, prenose američki mediji.

Nakon razmatranja svih dokaza Strahinji je izrečena uslovna kazna, što znači da neće morati u zatvor ukoliko u narednih godinu dana ne ponovi sličan prekršaj.

