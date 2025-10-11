Slušaj vest

Iako je bio najefikasniji u svom timu, Filip Petrušev neće po lepom pamtiti gostovanje u Atini.

Njegov Dubaji doživeo je ubedljiv poraz od Olimpijakosa (86:67), a bivši as Olimpijakosa je u prestonicu Grčke dočekan zvižducima od strane navijača crveno-belih.

Nakon godinu dana provedenih na pozajmici u Zvezdi, Filip je prekinuo saradnju sa Olimpijakosom i prešao u Dubai, što se očito nije dopalo navijačima atinskog kluba, pa je u nekoliko navrata glasno izviždan sa tribina.

U izjavi za "Eurohoops" je rekao da u neku ruku razume revolt navijača.

"Da, čuo sam. Razumem ih... Dočekali su me zaista lepo kad sam došao. Možda misle da je trebalo da ostanem. Ali volim ove navijače, volim grad. Radi se o nekim drugim stvarima, košarkaškim. Ispalo je dobro za obe strane. Videćemo šta će se desiti u budućnosti", rekao je Petrušev.

