Slušaj vest

Košarkaši Toronta pobedili su danas na svom terenu ekipu Bostona rezultatom 107:105 u predsezonskom meču NBA lige.

Seltiksi su na poluvremenu imali čak 21 poen prednosti (63:42), ali su Reptorsi sjajnom igrom istopili prednost rivala i na kraju stigli do trijumfa.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Grejdi Dik sa 22 poena.

U timu Bostona najbolji su bili Kris Buše i Pejton Pritčard, koji su postigli po 19 poena.

Košarkaši San Antonija savladali su posle produžetka na svom terenu Jutu 134:130.

U pobedničkoj ekipi najbolji je bio Viktor Vembanjama koji je zabeležio 22 poena, sedam skokova i tri asistencije.
U redovima Jute najefikasniji je bio Brajs Sensabo sa 26 poena.

Košarkaši Portlanda pobedili su na svom terenu Sakramento 124:123, dok je Orlando u gostima bio bolji od Filadelfije 128:98. Finiks je u Makaou posle produžetka savladao Bruklin 132:127.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaSVI SKANDALI PROBLEMATIČNE BRAĆE JOKIĆ: Brutalno prozivali holivudsku zvezdu, pretili Nikolinim rivalima i hteli da biju pola ekipe Vašingtona!
KošarkaZBOG OVOGA JE OSUĐEN JOKIĆEV BRAT! Brutalno udario čoveka pesnicom u glavu: Pogledajte snimak koji je šokirao čitavu planetu!
jokic.jpg
Košarka"VISOK JE 2.08 METARA I IMA VIŠE OD 180 KILOGRAMA" Isplivao snimak dolaska Strahinje Jokića na sud! Njegova zastrašujuća pojava ostavila voditeljku u neverici
Strahinja Jokić
KošarkaOTKRIVENI DETALJI SA SUĐENJA BRATU NIKOLE JOKIĆA! Strahinja priznao krivicu - osuđen zbog napada na navijača!
Strahinja Jokić.jpg

Džordan Nvora posle pobede nad Fenerom Izvor: Kurir