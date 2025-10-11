Zanimljiva objava asa Zvezde posle velikog trijumfa u Istanbulu.
"RAKIJA, KAJMAK, SARMA, BUREK..." Moneke izdominirao na mrežama posle pobede nad Fenerbahčeom!
Košarkaši Zvezde stigli su do prve pobede u Evroligi, pošto su na gostovanju u turskoj savladali aktuelnog šampiona Evrope, ekipu Fenerbahčea (86:81).
Junak trijumfa bio je sjajni Čima Moneke koji je meč završio sa 20 postignutih poena, 12 skokova i indeksom korisnosti 31.
Moneke je podelio jednu zanimljivu objavu "Basket Njuza" uz komentar koji je oduševio pristalice crveno-belih.
Uz montiranu fotografiju na kojoj usred Turske jede baklave, Čima je napisao:
"Rakija, kajmak, sarma, burek..."
Čima Moneke - objava na Instagramu
