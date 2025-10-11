Slušaj vest

Košarkaši Zvezde stigli su do prve pobede u Evroligi, pošto su na gostovanju u turskoj savladali aktuelnog šampiona Evrope, ekipu Fenerbahčea (86:81).

Junak trijumfa bio je sjajni Čima Moneke koji je meč završio sa 20 postignutih poena, 12 skokova i indeksom korisnosti 31.

Moneke je podelio jednu zanimljivu objavu "Basket Njuza" uz komentar koji je oduševio pristalice crveno-belih.

Uz montiranu fotografiju na kojoj usred Turske jede baklave, Čima je napisao:

"Rakija, kajmak, sarma, burek..."

Čima Moneke
Čima Moneke - objava na Instagramu Foto: Screenshot

 Kurir sport

Ne propustiteKošarkaMONEKE SLUČAJNO OTKRIO KO ĆE BITI NOVI TRENER ZVEZDE: Verujem da ćemo imati drugačiji dijalog sada, da ćemo rešiti neke stvari!
Čima Moneke
KošarkaLUDILO NAKON MEČA: Prve reči Tomovića nakon herojske pobede, a onda je doleteo i Moneke!
Čima Moneke i Tomislav Tomović
KošarkaKAKVA IZJAVA ČIME MONEKEA NAKON ČUDA U ISTANBULU: Evo šta je rekao o Janisu Sferopulosu!
Čima Moneke
KošarkaTEŠKO MU JE PAO ODLAZAK IZ ZVEZDE: Oglasio se Čima Moneke i rastužio "delije"! Promene na Malom Kalemegdanu nisu prošle mimo najvećeg pojačanja crveno-belih!
Čima Moneke

Ludilo u svlačionici Zvezde nakon herojske pobede u Istanbulu Izvor: Kurir