Slušaj vest

Legendarni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, posle pet godina vratio se na klupu voljenog kluba!

Crvena zvezda je danas zvanično obavestila javnost da će Obradović biti novi trener tima sa Malog Kalemegdana.

Srpski stručnjak će već u nedelju odraditi prvi trening sa ekipom, a svoj debi na klupi u drugom mandatu u Zvezdi imaće u utorak na meču protiv Žalgirisa.

1/7 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

"Obradović je veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000).

Crvenu zvezdu je vodio tokom pandemije kovida 2020. godine, a prethodni klub bio mu je Monako sa kojim je prvi put u istoriji ušao u plej-of Evrolige, a u sezoni 2022/23 je stigao i do fajnal-for turnira.

Novi trener crveno belih je rođen u Beogradu, a nakon bogate igračke karijere, tokom koje je osvajao dva puta titulu prvaka države sa Crvenom zvezdom i čak 8 medalja na najvećim takmičenjima kao reprezentaivac naše zemlje. trenersku je gradio kroz klubove kao što su Keln, Kijev, Turov, Donjeck, Alba, Lokomotiva Kubanj, Crvena zvezda i Monako. Osvajao je prvenstva Nemačke, Francuske, kupove u obe zemlje, kao i u Rusiji. Bio je trener godine u Evrokupu i učesnik F4 Evrolige sa Monakom.

Saša Obradović će već u nedelju odraditi prvi trening sa ekipom, jer naš tim već u utorak očekuje utakmica 4. kola Evrolige kao uvod u duplo kolo.

Novi debi pred beogradskom publikom imaće u utorak 14.10.2025. godine protiv Žalgirisa u Beogradu", navodi se u saopštenu crveno-belih.

Obradović je kormilo Zvezde preuzeo od Janisa Sferopulosa, koji je smenjen nakon očajnog starta sezone.

Ovo će mu biti drugi mandat na klupi crveno-belih.

U leto 2020. godine Saša Obradović je za velikim ambicijama stigao u Crvenu zvezdu, međutim, njegov mandat na klupi voljenog kluba se neslavno završio, ali želju da se ponovo vrati na Mali Kalemegdan nikada nije krio.

Kurir sport