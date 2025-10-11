Slušaj vest

Vlade Đurović, košarkaški stručnjak, svojim hirurški preciznim komentarima, privlači pažnju javnosti.

Poznato je da Vlade Đurović na TV Arenasport komentariše utakmice Evrolige, a njegova mišljenja i opaske vrlo su cenjeni i poštovani.

Vlade Đurović košarkaški trener i TV komentator

Posle trijumfa Crvene zvezde u Istanbulu nad aktulenim osvajačem Evrolige Fenerbahčeom (86:81) Vlade Đurović je nekoliko puta pomenuo svog velikog prijatelja Zorana Slavnića.

Otkrio je Vlade Đurović da je čuveni Moka, hrabro pre meča u Istanbulu prognozirao pobedu Crvene zvezde.

Šta su stvarno dva košarkaška vuka pričala u najavi utakmice Crvene zvezde, Kurir je proverio u kontaktu sa legendarnim Slavnićem.

Zoran Moka Slavnić na utakmici Crvene zvezde



- Uhapsio bih ga da me nije pomenuo! (smeh) Palo bi hapšenje, ozbiljno vam kažem. Bila bi zabrana javljanja u naredne dve godine - u svom stilu komentarisao je Slavnić.

Vlade Đurović i Zoran Moka Slavnić ne samo što su dobri prijatelji, košarkaški znalci, već i veliki zvezdaši.

Vlade Đurović (77) bio je trener KK Crvena zvezda od 1986. do 1988. godine. U prvoj sezoni je u polufinalu plej-ofa u majstorici u Zagrebu izbacio je Cibonu, kada su fantastične role za crveno-bele prikazali Mirko Milićević i Branislav Prelević. Crvena zvezda je u finalu izgubila od Partizana. U drugoj sezoni nije imao zapaženi rezultat.

Zoran Moka Slavnić (75) najveće klupske uspehe ostvario je u dresu Crvene zvezde za koju je igrao od 1963. do 1977. godine. Osvojio je dve titule, tri kupa SFRJ i Kup Kupova. Činio je jedan od najboljih timova u istoriji Crvene zvezde sa Draganom Kapičićem, Ljubodragom Simonovićem i Vladimirom Cvetkovićem.

Vodio je Moka Slavnić Crvenu zvezdu u dva mandata. U prvom periodu od 1988. do 1991. imao je uspona i padova. Najbolja sezona mu je bila 1989/90. kada je sa Zvezdom igrao i finale kupa Jugoslavije i finale plej-ofa, ali je oba izgubio od Jugoplastike koja je u tom periodu harala Jugoslavijom i Evropom. U sezoni 1990/1991 sa Zvezdom se u plej-autu borio za opstanak. Ostaće upamćeno i da je nagovorio legendu Partizana Dražena Dalipagića, da oproštajnu sezonu odigra u dresu Zvezde. Slavnić je kasnije vodio crveno-bele i u sezoni 1994/95. Kuriozitet je da je kao igrač i trener igrao i vodio Crvenu zvezdu i Partizan.