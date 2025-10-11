Slušaj vest

Proslavljeni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, od danas je zvanično novi trener Crvene zvezde.

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović oglasio se putem društvenih mreža i potvrdio da je Obradović novi trener Zvezde i na kraju poslao jednu misterioznu poruku.

"Zauzeta nedelja na tržištu trenera... Saša Obradović se vratio u Crvenu zvezdu, još toga dolazi sledeće nedelje", napisao je Miško Ražnatović.

Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport

Ne propustiteKošarka"NEKA POČNE NOVA ERA SRPSKA KOŠARKE" Au, kakve reči Miška Ražnatovića! Čuveni menadžer se oglasio zbog novog selektora Orlova, ovom objavom je "srušio mreže"!
Dušan Alimpijević i Miško Ražnatović.jpg
KošarkaMIŠKO ZAGONETKOM NAJAVIO NOVO POJAČANJE ZVEZDE: Ponekad su ulice koje vode do elitnih kazina dvosmerne
FMP_v_Mega-A00790.JPG
KošarkaMIŠKO RAŽNATOVIĆ SE OGLASIO ZBOG DUŠANA ALIMPIJEVIĆA! Čuveni menadžer se javio nakon što je Srbija dobila novog selektora!
misko-raznatovic-starspot.jpg
KošarkaMIŠKO NAPRAVIO HAOS NA INSTAGRAMU: Dok Grobari čekaju centra, košarkaški agent objavio sliku sa igračem kojeg povezuju sa Partizanom
FMP_v_Mega-A00790.JPG
KošarkaZVEZDA I PARTIZAN ĆE SE TEŠKO PLASIRATI U PLEJ-OF EVROLIGE?! Miško Ražnatović ne veruje u večite pred početak elitnog takmičenja! Evo zbog čega nije optimista!
PARTIZAN-ZVEZDA_23.JPG

Džordan Nvora posle pobede nad Fenerom Izvor: Kurir