Košarka
MIŠKO OPET ZAGONETAN - GORE DRUŠTVENE MREŽE: Ražnatović posle dolaska Obradovića u Zvezdu najavio "nešto više"
Proslavljeni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, od danas je zvanično novi trener Crvene zvezde.
Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović oglasio se putem društvenih mreža i potvrdio da je Obradović novi trener Zvezde i na kraju poslao jednu misterioznu poruku.
"Zauzeta nedelja na tržištu trenera... Saša Obradović se vratio u Crvenu zvezdu, još toga dolazi sledeće nedelje", napisao je Miško Ražnatović.
Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport
