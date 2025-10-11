Slušaj vest

U meču 2. kola Grupe A Partizan je slavio posle drame 86:81 (8:15, 30:19, 26:19, 22:28).

Svoje impresije posle meča izneo je trener crno-belih Željko Obradović.

"Kao i uvek posle evroligaške utakmice kada se igra nakon 48 sati nije lako. Pokazalo se i večeras da je glavni problem energija i motivacija. Ekipa Splita je poletna, zaslužili su vođstvo. Sve se okrenulo kada sam krenuo da rotiram. Tu smo okrenuli utakmicu. Imali smo pristojno vođstvo, Split se borio, odigrali su dobru utakmicu", rekao je Obradović.

Partizan je ispustio +16 u poslednjih pet minuta utakmice.

"Uvek je stvar koncentracije i da se pomisli da je utakmica gotova".

1/9 Vidi galeriju Split - Partizan, ABA liga Foto: Split / Ivica Cavka

Obradović je imao problema sa sastavom.

"Videlo se večeras da to nije lako. Došao sam ovde s 11 igrača. U Beogradu su ostali Marinković i Milton. Probao sam da odigram s 11 igrača".

Obradović voli da dolazi u Split.

"Borbeno izuzetno, čestitam im na svemu. Lepa atmosfera, hvala splitskoj publici. Super se osećam kada dođem ovde".

Upitan je koji je cilj Partizana u ovoj sezoni.

"Cilj je da idemo iz utakmice u utakmicu. Sezona je naporna i dugačka. Čeka nas duplo kolo u Evroligi, Real pa Baskonija, obe utakmice u Španiji".

Nije želeo da upoređuje prošlosezonski i ovosezonski tim Partizana.

"To ćemo videti tek na kraju sezone. Mi smo napravili tim s kojim sam zadovoljan. Ponavljao sam puno puta da nam fali visoki igrač. Nikad ne želim da potpišemo igrača reda radi".

Upitan je i za Miku Murinena.

"Izabrao je Partizan, on najbolje zna razloge. Razgovarao sam s njim, njegovom majkom, agentom. Radi se o ekstra talentovanom igraču. Treba raditi individualno. Vidi se da ima mnogo dobrih stvari. Tek je na početku karijere", zaključio je Obradović.