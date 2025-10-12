Dubai je doveo veliki broj pojačanja pred ovu sezonu i ne ide im najbolje u Evroligi jer su na skoru 1-2 posle tri kola, a jedan od glavnih razloga su - povrede.

Dubai se oglasio i saopštenjem tim povodom, pa su istakli da je Mam Žaite završio sezonu zbog povrede Ahilove tetive, Džanan Musa i Aleksa Avramović su doživeli manje povrede kolena i trebalo bi da budu u stroju u narednih nekoliko nedelja, Nejt Mejson je povredio vratni disk i pitanje je kada će na teren, Kosta Kondić je imao potres mozga u meču sa Splitom i propustiće nekoliko utakmica, dok Džastin Anderson ima povredu stopala i njegova povreda se prati na dnevnoj bazi, što znači i da bi mogao uskoro na teren.