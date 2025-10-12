Slušaj vest

Košarkaš Barselone, Vil Klajburn, oštro je kritikovao komentatore Evrolige.

Nije ulazio u detalje, ali je jasno stavio do znanja da ne uživa u prenosima mečeva na zvaničnom kanalu Evrolige.

"Evroligo, nađi komentatore koji znaju da rade svoj posao, molim te", napisao je Klajburn na društvenoj mreži "X".

Inače, Klajburn je sjajno započeo svoju epizodu u Barseloni. Katalonci su na startu sezone zabeležili dva trijumfa u Evroligi, a najzaslužniji za to bio je upravo Klajburn, koji je prosečno beležio 21.7 poena, 5.3 skoka i 1.7 asistencija po meču.

Kurir sport