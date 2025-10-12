Slušaj vest

Džordž Ajvazoglu, čovek koji je zadužen za operacije NBA u Evropi i na Bliskom istoku, nedavno je potvrdio da je projekat "NBA Evropa" svi bliži realizaciji i da uveliko traju pregovori sa ekipama koje bi trebalo da budu učesnice u istorijskoj sezoni takmičenja koje će pokušati da zaseni Evroligu.

O samom projektu i eventualnoj saradnji sa NBA i FIBA govorio je Montijunas, koji smatra da ponude NBA lige nisu za dobrobit evropske košarke.

"Ne verujemo da će NBA doći i ponuditi nam neku čarobnu formulu koju niko ne zna, pa da mi kažemo: 'Vau, to nismo znali.' Nije to poenta. Mi poznajemo svoje tržište. SAD i Evropa su potpuno različiti. Naravno, verujemo i da evropska košarka ima ogroman ekonomski potencijal i želimo da iskoristimo taj potencijal u potpunosti", kaže Litvanac u razgovoru za "Eurohoops".

On otkriva da evroligaški klubovi nisu prihvatili ponude koje je dao NBA.

"Evroliga postoji već 25 godina – za to vreme smo izgradili i razvili sopstveni proizvod. Znamo kako stvari funkcionišu. Kao što uvek govorim, rado sedamo za sto i razgovaramo, ali svi moraju biti jasni po svim pitanjima. Iskreno, ne znam koji je plan NBA lige – i mi, kao i svi drugi, samo čitamo vesti koje izlaze".

"Kažu, doći će 2027, doći će 2028, Evropa ima toliki potencijal… Da, toga smo svesni. Sastali smo se nekoliko puta, i žao mi je, ali ponude koje su nam predstavili nisu u interesu košarke. Evroliga ima 13 klubova akcionara, i mi smo dužni da štitimo njihove interese. Naši klubovi nisu prihvatili ponude koje je NBA izneo", dodao je direktor Evrolige.

