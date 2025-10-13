Slušaj vest

Armani iz Milana je uspeo da stigne do nove pobede u Seriji A pošto je kao gost savladao Vareze sa 61:94.

Ipak, na terenu juče nije bilo jednog od najboljih košarkaša ovog tima - Zeka Ledeja.

"Ima problem sa mišićima. Neće igrati nekoliko nedelja. Dve ili tri", rekao je Etore Mesina.

Zek Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Olimpiji iz Milana, kao i svim ostalim evroligaškim ekipama, sledi duplo kolo Evrolige.

Ekipa Etorea Mesine će na dva gostovanja, prvo Bajernu u utorak, potom Žalgirisu u četvrtak, a Ledej bi mogao da propusti i mečeve protiv Valensije kod kuće i Barselone u gostima.

