Dokle više?
Košarka
STIGLE ŠOKANTNE VESTI SA MALOG KALEMEGDANA! Košarkaš Crvene zvezde hospitalizovan! Klub se odmah oglasio...
KK Crvena zvezda nastavlja da se suočava sa ozbiljnim pehovima kada je u pitanju zdravstveni bilten tima.
Najnoviji udarac za crveno-bele stigao je u vidu vesti da je Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog problema sa respiratornim sistemom, što je klub hitno saopštio javnosti.
Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Na sajtu beogradskog kluba piše:
- KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija.
U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana - napisali su iz kluba.
