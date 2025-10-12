Slušaj vest

KK Crvena zvezda nastavlja da se suočava sa ozbiljnim pehovima kada je u pitanju zdravstveni bilten tima.

Najnoviji udarac za crveno-bele stigao je u vidu vesti da je Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog problema sa respiratornim sistemom, što je klub hitno saopštio javnosti. 

Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Na sajtu beogradskog kluba piše:

- KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija.

U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana - napisali su iz kluba.

raznatovic.jpg
Tomislav Tomović
czv.jpg
zvezdamonaco-18.jpg

Nikola Kalinić posle pobede nad Fenerom Izvor: Kurir