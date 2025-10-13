Slušaj vest

Mladi Finac Mika Murinen prava je košarkaška senzacija, momak o čijim se potezima na parketu danima priča. Već posle dve utakmice jasno je da će i on i Partizan imati velike koristi.

Vrlo interesantna priča, o kojoj se malo zna, jeste da je Mikinog oca u Finskoj trenirao poznati crnogorski stručnjak Mihailo Miki Pavićević, koji je godinama sinonim za Mornar iz Bara.

Pavićević je u periodu od 2002. do 2009. obavljao funkciju šefa struke finskog kluba Espun Honka, a jedan od najboljih igrača ove ekipe bio je Kimo Murinen, 202 centimetra visok krilni centar, koji je bio jedan od najzaslužnijih za dominaciju u finskom prvenstvu i rekordna dostignuća Espun Honke. Pavićević za Kurir priča o Miki i njegovom ocu, s kojim je sarađivao pet godina.

- Njih dvojica su slične, prave košarkaške građe, ovaj mali Mika je viši od oca, obojica imaju ogroman raspon ruku. Rekao bih da igraju i na istim pozicijama krila i krilnog centra. Mikin otac je bio odličan igrač, znao je da odigra tako dobro da su se mnogi pitali zašto nije u NBA. Visok je 202 centimetra i zbog toga je bio brži i pokretljivi od Mike. Takođe, kako izgleda trenutno, imao je i bolji šut za tri poena. Kažem trenutno, jer se mlađi Murinen tek razvija. On je očeva kopija, vrlo su slični.

Što se tiče potencijala, zasad je gotovo nemoguće prognozirati domete, ali Pavićević smatra da bi mladi Finac mogao da bude i prvi pik na NBA draftu.

- Ne smatraju ga uzalud najvećim potencijalom u svom godištu. On i njegov menadžer su odlučili da odu kod najboljeg trenera u Evropi. Time je i Partizan markentiški mnogo dobio. Videli ste na ove dve utakmice, Murinen ABA ligu može da igra vrlo ozbiljno. Za Evroligu će trebati vremena, ali zna Željko kako da ga uklopi u seniorski pogon, neće ga gurnuti da izgori. Ne vidi mu se domet, rekao bih. Ne može ni da se kaže koja mu je prava pozicija. Biće visoko na draftu, moguće i prvi pik... - smatra crnogorski stručnjak.

Ono što su svi primetili jeste njegov karakter, reklo bi se netipičan za Finca.

- Bitno je da momak ostane zdrav, posebno u glavi. Jer do Evropskog prvenstva niko nije znao ni ko je ni šta je. Tako da je ovo velika promena. Do njega je sve, ima karakter na oca, drčnost, što mi Balkanci volimo. Bez prave sportske drskosti ne može da se postane vrhunski igrač.

Pavićevića smo upitali i da li je i činjenica što je trenirao starijeg Murinena donekle uticala na odluku da Mika dođe u Beograd.

- Ne volim da govorim o sebi. Uživao sam u Finskoj, uspeh Finaca u košarci nije slučajan. Sve polazi od njihovog obrazovnog sistema, a on je najbolji na svetu. Verujte, nikada nisam finskom igraču ukazao dva puta na istu grešku. Škola je kod njih na prvom mestu, sve polazi od toga. Osposobljeni su za život već posle srednje škole. Odatle sve kreće.

Još jedna zanimljivost, dok je Kimo Murinen igrao utakmice, njegova supruga je umela da malog Miku dovede u halu na tribine.

- Da, bio je jako mali kada ga je dovodila. I ona je košarkašica, tako da je tu građu povukao na oba roditelja - zaključio je Pavićević.

ABA 2 liga Cilj Mornara je da se stabilizuje Mornar iz Bara, čiji je Pavićević dugogodišnji trener, preselio se u ABA 2 ligu. Zbog raznih dešavanja klub je morao da smanji budžet. - I veći od nas prolaze kroz različite faze, bili smo lepo osveženje za ABA ligu. Važimo za jednog od najboljih domaćina, sport nam je iznad svega. Naši navijači su jednom istakli političku parolu, istog sekunda smo završili s njima. Sport je pre svega prijateljstvo. Klub je morao da smanji budžet. Tako da smo napravili korak unazad, ali ako smo pametni, to može ubrzo da donese i dva koraka napred. Cilj nam je da stabilizujemo klub.