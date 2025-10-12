Slušaj vest

Sjajne vesti za "grobare", a sezona je tek počela!

Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović obradovao je navijače crno-belih.

Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Naime, Mijailović je otkrio da je cilj kluba da obnovi saradnju sa još dva-tri igrača, istom praksom kako je ugovor produžen Sterlingu Braunu još tokom prošle sezone:

- Povećali smo ugovor Sterlingu Braunu, stručni štab je to želeo. Isto je bilo i sa Isakom Bongom. Da nemamo resurse, ne bismo zadržali njih dvojicu, a ne bismo ni doveli Džabarija Parkera. Imamo plan da produžimo ugovore sa još dva ili tri igrača - rekao je Mijailović za "Part+", klupsku televiziju Partizana.

Ne propustiteKošarkaNBA CENTAR USKORO STIŽE U PARTIZAN: Crno-beli znaju šta rade! Pojačanje se dugo čekalo, a ovo je razlog!
KK Partizan
KošarkaMATIJAS LESOR PONOVO U PARTIZANU? "Grobari", dobro protrljajte oči! Ovaj scenario je moguć, evo i kako - otkrivamo!
PARTIZAN-MONACO_82.JPG
KošarkaNAVIJAČI PARTIZANA PRETUČENI U SPLITU! Jedan imao krvavu glavu, dvojici ukazana pomoć
shutterstock_2402336037.jpg
KošarkaOBRADOVIĆ POSLE TRIJUMFA U SPLITU: Sve se okrenulo kada sam krenuo da rotiram...
PARTIZAN-ARMANI_51.jpg

BONUS VIDEO:

Ostoja Mijailović - konferencija za medije Izvor: Kurir sport