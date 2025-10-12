Tri nova potpisa u Partizanu - u najavi!
sjajne vesti
BOMBE U NAJAVI: Partizan potpisuje još 3 igrača - putem Sterlinga Brauna, crno-beli jačaju tim!
Slušaj vest
Sjajne vesti za "grobare", a sezona je tek počela!
Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović obradovao je navijače crno-belih.
Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
Naime, Mijailović je otkrio da je cilj kluba da obnovi saradnju sa još dva-tri igrača, istom praksom kako je ugovor produžen Sterlingu Braunu još tokom prošle sezone:
- Povećali smo ugovor Sterlingu Braunu, stručni štab je to želeo. Isto je bilo i sa Isakom Bongom. Da nemamo resurse, ne bismo zadržali njih dvojicu, a ne bismo ni doveli Džabarija Parkera. Imamo plan da produžimo ugovore sa još dva ili tri igrača - rekao je Mijailović za "Part+", klupsku televiziju Partizana.
