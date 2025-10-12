Naime, Mijailović je otkrio da je cilj kluba da obnovi saradnju sa još dva-tri igrača, istom praksom kako je ugovor produžen Sterlingu Braunu još tokom prošle sezone:

- Povećali smo ugovor Sterlingu Braunu, stručni štab je to želeo. Isto je bilo i sa Isakom Bongom. Da nemamo resurse, ne bismo zadržali njih dvojicu, a ne bismo ni doveli Džabarija Parkera. Imamo plan da produžimo ugovore sa još dva ili tri igrača - rekao je Mijailović za "Part+", klupsku televiziju Partizana.