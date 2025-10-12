to je to

Francuski centar i bivši kapiten Partizana, Žofri Lovernj, novi je igrač KK Kuvajt, saopštio je na društvenim mrežama njegov agent, Miško Ražnatović.

Lovernj je bio bez angažmana otkako se rastao sa Asvelom minulog leta, a jedno vreme je održavao formu trenirajući sa prvim timom Mege.

Bio je dugo u opticaju kao novi-stari košarkaš Partizana, ali do saradnje na kraju nije došlo.

Sada će karijeru nastaviti u Kuvajtu, a biće mu to prvi klub van Evrope od 2018. godine. U međuvremenu je po dve godine nosio dres Fenerbahčea, po povratku iz NBA, gde je u periodu od tri godine branio boje Denvera, Oklahome, Čikaga i San Antonija.

Za Partizan je igrao od 2012. do 2014. godine.

