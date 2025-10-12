Loša vest za Panatinaikos - bez Kendrika Nada.
loša vest
PANIKA U ATINI! Panatinaikos ostao bez Kendrika Nana!
Slušaj vest
Panatinaikos je ostao bez Kendrika Nana za derbi duel grčkog šampionata protiv Olimpijakosa.
Nan se povredio tokom subotnjeg treninga, objavio je klub.
Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
On je dobio udarac u desno kolena, a uprkos tome pokušao je da trenira u nedelju, ali mu se stanje malo pogoršalo, što ga je sprečilo da obavi trening.
Iako se čini da povreda nije ozbiljne prirode, Panatinaikos nije želeo da rizikuje.
Nan je pokazao da je najbitniji košarkaš Panatinaikosa ove sezone, prosečno u tri meča u Evroligi beleži 20,3 poena uz 4 skoka i 4,3 asistencije po meču.terena.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši