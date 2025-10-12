Slušaj vest

Panatinaikos je ostao bez Kendrika Nana za derbi duel grčkog šampionata protiv Olimpijakosa.

Nan se povredio tokom subotnjeg treninga, objavio je klub.

Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

On je dobio udarac u desno kolena, a uprkos tome pokušao je da trenira u nedelju, ali mu se stanje malo pogoršalo, što ga je sprečilo da obavi trening.

Iako se čini da povreda nije ozbiljne prirode, Panatinaikos nije želeo da rizikuje.

Nan je pokazao da je najbitniji košarkaš Panatinaikosa ove sezone, prosečno u tri meča u Evroligi beleži 20,3 poena uz 4 skoka i 4,3 asistencije po meču.terena.

Ne propustiteKošarkaERGIN ATAMAN UBEĐEN DA ĆE PANATINAIKOS ODBRANITI TITULU U EVORLIGI: Nan nas vodi do novog pehara!
profimedia-0947916521.jpg
KošarkaPANATINAIKOS, ATAMAN, JANAKOPULOS I NAN MORAJU DA PLATE! Pljušte kazne u Evroligi, sve zbog dešavanja u velikom derbiju Grčke!
profimedia-0947916521.jpg
KošarkaNESTVARNI KENDRIK NAN MVP 26. KOLA EVROLIGE: Amerikanac sasuo Efesu 36 poena i zasluženo dobio nagradu!
profimedia-0960860381.jpg
KošarkaIZNERVIRAO SE U BEOGRADU, SAD NIKO NE MOŽE DA GA ZAUSTAVI: Kendrik Nan ponovo ubacio 20 poena u prvom poluvremenu!
profimedia-0942635644.jpg

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir