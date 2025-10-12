Rokada u ABA ligi, srpski tim u regionalnom takmičenju.
UDARNA VEST: Srpski klub ponovo u ABA ligi nakon istupanja Cibone!
Košarkaški klub SPD Radnički iz Kragujevca biće učesnik regionalnog košarkaškog karavana ove sezone, pošto je ABA liga objavila da će se klub iz Šumadije takmičiti u ABA 2 ligi umesto Cibone!
Radnički će tako igrati protiv TFT Skoplja, Primorja, Sutjeske, Vršca, Heliosa iz Domžala, Podgorice, Zlatibora i Vojvodine.
Cibona - Partizan, ABA liga Foto: Cibona / Ivana Dergez
Prvi meč će biti protiv TFT Skoplja 15. oktobra od 18.00 časova u dvorani "Jezero" u Kragujevcu.
Podsetimo, nedavno je Cibona odlučila da napusti abaligaški karavan.
