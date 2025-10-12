Slušaj vest

Košarkaški klub SPD Radnički iz Kragujevca biće učesnik regionalnog košarkaškog karavana ove sezone, pošto je ABA liga objavila da će se klub iz Šumadije takmičiti u ABA 2 ligi umesto Cibone!

Radnički će tako igrati protiv TFT Skoplja, Primorja, Sutjeske, Vršca, Heliosa iz Domžala, Podgorice, Zlatibora i Vojvodine.

Cibona - Partizan, ABA liga Foto: Cibona / Ivana Dergez

Prvi meč će biti protiv TFT Skoplja 15. oktobra od 18.00 časova u dvorani "Jezero" u Kragujevcu.

Podsetimo, nedavno je Cibona odlučila da napusti abaligaški karavan.

