U intervjuu za klupsku televiziju crno-belih "Part+", predsednik KK PartizanOstoja Mijailović govorio je o pojačanjima.

On je naveo da je klub sakupio novac za novog centra, ali da nema slobodnih petica na tržišu - barem ono što bi odgovoralo crno-belima:

- Sportski sektor prati tržište, ima nekoliko igrača pod prismotrom. Što se tiče budžeta imamo obezbeđen novac za centra. Čekamo stručni štab da kaže koji je taj igrač i naravno da se on uklopi u naš budžet.

Partizan trenutno ima samo Tajrika Džonsa u rotaciji, te je to goruće pitanje u Humskoj. Ipak, za sada nema konkretnog imena koje bi se dovelo u vezu sa crno-belim.

- Na tržištu nema slobodnih igrača. Ima onih koji su pod ugovorom, ima onih koji će izaći iz ugovora i oni koji će biti ‘katovani‘ iz NBA. Podržavam odluku struke da ne potpisujemo broj nego igrača. Lako možemo da popunimo broj s bilo kojim igračem, cilj je da dođe neko ko će pomoći ekipi - ističe Mijailović.

