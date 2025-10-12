Slušaj vest

Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović osvrnuo se na uvrede sa tribina kojima je bio izložen tokom meča Evrolige protiv Olimpije iz Milana.

Crno-beli su ugostili italijansku ekipu, a revoltirani navijači domaćeg tima su izvređali prvog čoveka kluba.

Razlog su, prema rečima Mijailovića, pooštrene mere obezeđenja na ulasku u "Beogradsku arenu", a ne cene ulaznica.

- Sad ću da vam objasnim zašto su skandirali i vrlo je prosta situacija. Prethodnih godina, ja sam stalno govorio o tome da je tolerancija na ulazak bez karte – nulta. Prošle godine smo utvrdili na pola sezone da ulaze ljudi sa falsifikovanim kartama. Mi smo do neke mere to tolerisali, ali pojavili su se veliki problemi. Mi smo prošle godine prodali možda 15.000 i nešto sezonskih karata i prodajemo dnevnih karata 4.000-5.000, koliko ih imamo, koliko ima stolica u Areni. U proseku je prošle godine 2.000 ljudi – nekad 1.000, nekad 2.500 – ulazilo sa duplim, falsifikovanim kartama ili ih je uvodio neko: redari, policija i tako dalje - rekao je Mijailović u podkastu na platformi "Part+".

Odlučio je da tome stane na kraj:

- Prva utakmica koja se desila je sa Milanom, kada je bio spor sa navijačima koji su meni skandirali... Znači, ja sam dao nalog obezbeđenju da je tolerancija nulta, jer nije fer da 14.000 ili 14.500 ljudi kupi sezonske karte, da 4.500 ljudi za tu utakmicu plati dnevne karte, da bilo ko od njih dođe da sedne na svoje mesto, da neko ko nije kupio kartu sedne na njegovo mesto, a ovaj čovek nema gde da sedne da gleda utakmicu, a kupio je kartu. Hoćemo li to da dozvolimo - upitao je predsednik crno-belih i dodao:

- Onda su se pojavili svi ti ljudi na ulazima, sa oko 2.000 falsifikovanih karata, i nisu želeli da se pomere sa ulaza. Obezbeđenje im je reklo: 'Imate neispravnu kartu, pomerite se da uđu ljudi koji imaju ispravne karte'. Ljudi su pokisli zbog falsifikatora, a ne zbog mene. Ljudi su pokisli, kasno su ušli na utakmicu, jer nisu od falsifikatora mogli da prođu. I ljudi su zakasnili na utakmicu, jer su neki došli pet minuta pred utakmicu, neki su došli 10 minuta pred utakmicu. Zašto sada na utakmici poslednjoj, koja je bila odigrana protiv Efesa, zašto nikog nije bilo u 20:15, a utakmica je počela u pola deset? Zato što niko nije došao sa falsifikovanim kartama? Ili je mali broj došao. I zato što su ljudi došli ranije.

Ponekad je teško izaći na kraj sa tim. Mijailović utehu pronalazi u velikim imenima u istoriji Partizana koja su prošla kroz slično.

- Mene je moja porodica postavila pitanje: 'Zašto sediš ti u tom klubu, koji ti skandira pred svojom decom da slušaš takve gluposti?'. Ali ako ja kažem sebi da je vređan jedan Duško Vujošević, ako kažem sebi da je vređan Predrag Danilović, ako kažem sebi da je vređan Dragan Kićanović, ako kažem sebi da je vređan Dragan Đurić, koji je toliko titula osvajao sa Partizanom, ako je Tole Karadžić vređan, koji je toliko pomogao Partizanu, ako sam ja vređan, koji je stvarao ovaj sistem osam godina i hiljadu puta sam svoju glavu stavljao na panj zbog mnogih, i rizikovao i svoj posao i svoju bezbednost, kad sam se kačio sa nekim navijačima koji su sada van slobode i tako dalje, i koji se borio da ovom klubu napravi biznis... Ja nisam stvarao ovom klubu biznis da bih pare nosio kući. Ja sam svoje pare od kuće donosio, kao što donosim i danas, i stavljam u klub. Zašto? Da bi klub imao 27 miliona budžet. Da bi mogao da plaća najbolje igrače u Evropi, da bi mogao da plaća najboljeg trenera u Evropi, da bi mogao da obezbedi 10 čartera godišnje, da bi mogao da obezbedi najbolje uslove, najbolju medicinsku opremu, novi parket, nov autobus, 15 automobila, redovne plate, redovno plaćene poreze, da dovodi Džabarija Parkera u ekipu, da dovodi Šejka Miltona u ekipu, koji su došli iz NBA, da bi produžio ugovor sa mnogo većim parama Sterlingu Braunu, da bi zadržao ovog Bongu, da bi imao budžet. Mi imamo spreman budžet za poziciju pet, ali nema ga na tržištu. Kad ga bude bilo, mi ćemo ga dovesti. E, zato ja donosim ove biznis odluke - ističe Mijailović.

Uprkos svemu, nema zle krvi između njega i navijača.

- Ja sam sad prezahvalan našim navijačima. Razumem, ljudi su pokisli, pa su mene vređali. Okej, nije vređala cela dvorana. Vređalo je 30 odsto, 40 odsto, 50 odsto, 80 odsto... Koliko god da je vređalo. Ali, to nije crno-bela javnost. Partizan ima milione navijača. I oni kad su revoltirani, oni su revoltirani na nekoga ko je na čelu kluba. I ja sam na takvoj poziciji da moram da prihvatim kritiku. I ja nemam... Kako da vam kažem? Ja nisam ljut na tako nešto. Ja, dok sam na čelu ovog kluba, uvek ću raditi u interesu kluba. Da sam želeo nekome od navijača da se dopadnem na štetu kluba, mogao sam, isto kao i svi prethodni, da kažem: '50 odsto popusta na karte'. Da mi nose transparente u dvorani, a da ostanem četiri plate dužan na kraju sezone. I da me baš briga. Populistička mera. Tako je, ali ja nisam radio populističke mere. I neću nikada da ih radim na štetu kluba. Ja mogu sad da kažem: 'Poslednja godina mog mandata. Imam 27 miliona prihode i 27 miliona je budžet. Evo još 10 miliona evra, pošto sam dugovao 15 kad sam došao, a prihodi su bili nula, samo su dva državna sponzora bila. Ja ću još 10 miliona da dam i dovedem tri igrača, idemo da osvojimo Evroligu'. Ući ćemo u istoriju. Od nas 100 - 99 bi ovo uradilo, jer to će da se pamti - zaključio je Mijailović.

