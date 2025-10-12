Slušaj vest

Efes je na svom terenu savladao Merkezefendi sa 90:72, i tako se oporavio od poraza od Partizana.

Podsetimo, Efesu slede dva izuzetno teška meča u Evroligi protiv Olimpijakosa i Panatinaikosa.

Ova utakmica je bila rešena u trećoj četvrtini kada je bilo i maksimalnih +29, tada je Efes napravio seriju od 21:6.

Najefikasniji u redovima pobednika bio je Kordinije sa 18 poena, dok je Hazer imao 11. Kod poraženih najbolji su bili Travisan i Hokins sa po 13. Šejn Larkin nije nastupio na ovom meču

Efes ima 3-0 u turskom prvenstvu, Merkezefendi je na 1-2.

"Anadolu Efes mora da igra svaku utakmicu na visokom nivou. Favoriti se ne određuju na papiru, već na terenu. Anadolu Efes je veliki brend. Zato su, bez obzira u kojoj ligi igramo, očekivanja uvek visoka.Na sreću, danas smo pobedili. Igrali smo odlično — bili smo čvrsti, borbeni i držali se našeg plana igre. Donosili smo pametne odluke i zasluženo pobedili. Drago mi je što sam uspeo da odmorim neke igrače pred nedelju sa duplim evroligaškim programom. U utorak i petak igramo protiv Olimpijakosa i Panatinaikosa — očekuju nas dve teške utakmice", rekao je trener ekipe Igor Kokoškov.