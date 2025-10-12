Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa savladali su Panatinaikos rezultatom 90:86 u prvom ovosezonskom derbiju Grčke.

 Meč je odigran u dvorani "Mira i prijateljstva" u okviru 2. kola prvenstva Grčke.

"Crveno-beli" sada imaju učinak 2-0, a "zeleni" 1-1.

Kod domaćina najefikasniji je bio Saša Vezenkov sa 22 poena. Tajler Dorsi je postigao 16 poena, a Nikola Milutinov 12 poena.

Panatinaikos je pre meča doživeo žestok udarac, pošto se povredio Kendrik Nan. Kod gostiju Ti Džej Šorts je postigao 19 poena, Toliopulos 14, a Ernandez 13.

