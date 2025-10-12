TEK POŠTO JE SAŠA OBRADOVIĆ SEO NA KLUPU CRVENE ZVEZDE: Spremio po hitnom postupku zamenu za Tajsona Kartera? Kreće potraga za bekom!
Veliki, novi maler, zadesio je KK Crvenu zvezdu - samo dva dana uoči okršaja u Beogradskoj areni protiv lidera Evrolige nakon tri odigrana kola, ekipe Žalgirisa (utorak 20.00).
Posle niza povreda sa kojima se Zvezda suočava od starta sezone 2025/2026, kao grom je sve pogodila vest da je Tajson Karter, bek šuter crveno-belih, završio u bolnici.
- KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija - objavila je Zvezda.
Gorući problem na poziciji centra nakon povreda Uroša Plavšića i Hasijela Rivera, koliko-toliko je rešio dolazak Donatasa Motiejunasa u klub. Međutim, deficit Zvezde na mestu beka šutera - postaje ozbiljan!
Pre Kartera, Zvezda je ostala i bez Ajzee Kenana, kao i Devonte Grejema koji pokriva pozicije jedan i dva, a novi trener Zvezde Saša Obradović, moraće da zasuče rukave i u preostalom delu rostera pronađe zamenu za Kartera na mestu dvojke, tj, kombo-beka.
Zvezda u ovom monentu na spoljnim pozicijama ima Kodija Milera-Mekintajera, Stefana Miljenovića, Jaga Dos Santosa, uz mladog Ognjena Radošića - a, neki vid alternative za Žalgiris eventualno bi mogao da bude Džordan Nvora.
Sa ili bez Kartera, nema sumnje da Zvezdi nedostaje bek, a nije tajna da su crveno-beli na tržištu, jer bi Obradoviću dobro legla sveža krv u spoljnoj liniji.
