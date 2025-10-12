Slušaj vest

Srpski košarkaš Uroš Trifunović, mogao bi da uskoro napusti redove Makabija iz Tel Aviva u koji je stigao letos.

Portal "ONE" prenosi da postoji mogućnost rastanka sa bivšim igračem Partizana, ali i dodaje da bi Trifunović mogao da bude poslat na pozajmicu, a slično piše i "Sport5".

1/7 Vidi galeriju Uroš Trifunović Foto: Starsport©, Petar Aleksić

Ističe i da Uroš radi na parketu sa stručnim štabom Makabija, ali na kraju ostaje van sastava.

"ONE" navodi i da Makabi traži pojačanja na pozicijama "jedan" i "pet", te da je pored ranije pominjanog Ifea Lundberga, na radaru Ponosa Izraela i iskusni plejmejker Monaka, Nik Kalates.

Bila bi ovo sjajna vest za Partizan, koji je odavno stavio do znanja da ne računa na Lundberga, ali opet mora da isplaćuje visoku platu Dancu, sve dok ne pronađe novi klub.

Danac ima ugovor na još godinu dana sa Partizanom.

BONUS VIDEO: