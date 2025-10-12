Slušaj vest

Košarkaši Borca poraženi su večeras u Čačku od ekipe Dubaija sa 53:77 (15:19, 13:17, 10:22, 15:19), u utakmici drugog kola Grupe "A" ABA lige.

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Pavle Nikolić sa 17 poena, uz osam skokova, dok je Diante Boldvin postigao 13 poena, uz tri asistencije.

Čima Moneke na utakmici protiv Dubaija Foto: VTB Superkup

U ekipi Dubaija bolji od ostalih su bili Dvejn Bejkon i srpski košarkaš Danilo Anđušić sa po 15 poena. Srpski igrač Filip Petrušev postigao je 11 poena, uz sedam skokova.

Dubai vodi u Grupi A sa skorom 2/0, dok je Borac četvrti sa polovičnim učinkom posle dva kola.

Borac u sledećem kolu gostuje Partizanu, a Dubai dočekuje rumunski Kluž.

