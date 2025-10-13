Srpski košarkaš Stefan Jović doživeo povredu.
maler
NESREĆA! Nova povreda Stefana Jovića i ne izgleda dobro...
Slušaj vest
Srpski košarkaš Stefan Jović i član Bajerna iz Minhena doživeo je novu povredu...
Jović je napustio igru krajem utakmice i nije se vraćao na teren.
Stefan Jović Foto: Profimedia, SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
- Ne znamo još ništa u vezi sa Stefanovom povredom, ali očito ne izgleda dobro - rekao je posle meča trener Bavaraca Gordon Herbert.
Bajern je upisao laku pobedu rezultatom 96:81, treću u trećoj utakmici sezone nemačkog šampionata.
Jović je bio među najboljima kod Bajerna sa osam poena, šest asistencija, pet skokova, po jednom blokadom i ukradenom loptom, ali se nažalost povredio.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši