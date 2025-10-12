Monako bez Nemanje Nedovića - ponovo!
NEMANJA NEDOVIĆ PONOVO PRECRTAN: Ne cvetaju mu ruže!
Srpski košarkaš i bivši as Crvene zvezde Nemanja Nedović, ponovo nije bio u 12 igrača kod Monaka.
Predvodnik u redvima Knževa je bio Eli Okobo. Francuski reprezentativac je meč završio sa 23 poena i peet asistencija, Džeron Blosomgejm je pratio sa 16, koliko su imali i Majk Džejms i Metju Strazel. Nikola Mirotić je ispratio sa 12.
Kod Pariza je prva violina bio Nadir Hifi - čijih je 24 poena bilo nedovoljno za pobedu. Dolton Holms je ispratio sa 14.
Pred dva francuska tima je duplo kolo Evrolige, Monako prvo gostuje Virtusu, a onda čeka Valensiju, dok će Pariz ugostiti Baskoniju, pa Hapoel.
