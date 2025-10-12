Slušaj vest

Košarkaši Baskonije savladali su u derbiju 2. kola Endese Real u Vitoriji rezultatom 105:100.

Baskoniji je ovo prva pobeda, dok je Real pretrpeo prvi poraz.

Bio je ovo duel ekipa koje naredne nedelje dočekuju Partizan u Evroligi.

Real je sjajno započeo meč i početkom druge četvrtine stekao ubedljivih 20 poena prednosti - 40:20.

Baskonija je uspela do poluvremena da prepolovi zaostatak, a u finišu treće četvrtine da priđe na svega dva poena minusa - 73:75.

Baskonija je početkom poslednje četvrtine preuzela vođstvo, a u 37. minutu stigla do prednosti 97:88.

Forest je predvodio Baskoniju sa 26 poena, Luvavu-Kabaro je postigao 22 poena, a Luka Šamanić 17. U timu Baskonije zbog povrede nema Markusa Hauarda.

Kod Madriđana Lajls je postigao 22 poena, Kampaco 18, Hezonja 15, a Dek 13.

Real u sredu u okviru četvrtog kola Evrolige dočekuje Partizan, a dva dana kasnije to će u petom kolu učiniti i Baskonija.

