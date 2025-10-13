Slušaj vest

Košarkaši Toronto Reptorsa posle izuzetno neizvesne završnice savladali su Vašington Vizardse (113:112) u predsezonskom meču NBA lige.

Olivije Sar jeste postigao koš za pobedu uz zvuk sirene, ali pravi junak trijumfa bio je srpski trener Darko Rajaković, koji je na 0.8 sekundi pre kraja utakmice nacrtao fantastičnu akciju koja je krunisana polaganjem Sara za pobedu.

Darko Rajaković
Darko Rajaković Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Imali su Vizardsi pola koša prednosti na 0.8 sekundi pre kraja utakmice i delovalo je da će zabeležiti trijumf na ovom meču, a onda je na scenu stupio Rajaković. Zatražio je tajm-aut i nacrtao specijal za udžbenike.  

Igrači su maksimalno ispoštovali zamisao svog trenera, usledio je "alej-up" pas iz auta i lagano polaganje Sara za pobedu Reptorsa i eksploziju na klupi kanadskog tima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

