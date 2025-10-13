Slušaj vest

Košarkaši Majami Hita pretrpeli su četvrti uzastopni neuspeh u NBA predsezoni, pošto su u "Kia centru" ubedljivo poraženi od ekipe Orlanda rezultatom 120:104.

Srpski reprezentativac Nikola Jović nije nastupio na ovom meču, zbog problema sa povredom leđa mladi as utakmicu je gledao sa klupe.

Trener Erik Spolstra nije mogao da računa ni na Tajlera Hira, koji se još uvek oporavlja od operacije skočnog zgloba, Terija Rozira koji ima problema sa zadnjom ložom, a meč su propustili i Bem Adebajo, Noraman Pauel i Endrju Vigins, pa Hit bez glavnih uzdanica tima nije imao šanse protiv raspoloženog Orlanda.

Orlando je predvodio sjajni Franc Vagner sa 17 poena, dok je njegov saigrač iz reprezentacije Nemačke Tristan Da Silva postigao 11 poena uz sedam skokova.

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Ver sa 24 postignuta poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

