Izraelski reprezentativac Jam Madar izazvao je buru u svlačionici Hapoela iz Tel Aviva nakon što je od trenera Dimitrisa Itudisa zatražio dodatno vreme za odmor.

Naime, Madar je rekao da još uvek nije spreman da se vrati na parket, što je naišlo na hladan prijem kod čuvenog trener.

Itudis je, po saznanjima bliskim klubu, eksplicitno poručio svom plejmejkeru da u njegovom sistemu nema mesta za povlašćene, odnosno da svi moraju da igraju kad su potrebni ekipi.

Jam Madar

U pozadini priče stoji Madarov nedavni oporavak, prvo od operacije slepog creva, a zatim i od bolova u kolenu zbog kojih je tražio dodatne tri nedelje odmora. Posebno je navodno želeo da preskoči duple nedelje u Evroligi, kada se utakmice ređaju u gustom rasporedu.

Itudis je zbog toga javno "izribao" bivšeg košarkaša Partizana:

- Madar se povredio tokom leta, ali je ipak otišao da igra za reprezentaciju Izraela. Bruno Kaboklo se takođe povredio, pa je opet otišao da predstavlja reprezentaciju Brazila na Amerikupu... Kada sam ja bio selektor reprezentacije Grčke, uzimali su mi igrača samo ako je bio povređen - rekao je Dimitris Itudis.