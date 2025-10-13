Slušaj vest

No, Rasel Vestbruk se muči da pronađe novi tim, nisu ga želeli i u novoj sezoni u Denveru, mnogima je jasno i zbog čega, imao je nekoliko veoma loših odluka u plej-ofu, a prilično je skup kao nekadašnji MVP.

Verovatno je to razlog i zašto još uvek nema tim, a da li je razmišljao o drugim ligama?

1/8 Vidi galeriju Hjuston - Denver, NBA liga Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Do danas nije bilo nikakvih razgovora o tome da on razmatra ponude da igra u inostranstvu ove sezone, kažu izvori iz lige.

Prirodno bi privukao veliki broj ponuda iz inostranstva ako bi bio otvoren za njih, ali, kako mi je rečeno, glavni fokus tima oko Vestbruka je da obezbedi njegov sledeći angažman u NBA ligi. Čak i ako to znači da, kako se sve više čini, opcije neće biti dostupne sve do nakon početka regularne sezone 2025/26, 21. oktobra", navodi izvor "The Stein Line".

Kurir sport / Sportske.net