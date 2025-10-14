Slušaj vest

Iako je plasmanom u osminu finala Eurobasketa ostvario istorijski uspeh sa nacionalnim timom BIH, Adis Bećiragić je potpuno neočekivano podneo ostavku, pa se bosna našla u ozbiljnom problemu.

Glavni kandidati Saveza bili su Dragan Bajić i Nenad Marković, međutim, i jedan i drugi odlučili su da se zahvale na pozivu.

Bajić je ljudima iz Košarkaškog saveza BIH poručio da zbog angažmana u Beču nije u mogućnosti da obavlja funkciju selektora. S druge strane, Nenad Marković bio je zainteresovan u startu, ali se kasnije predomislio i odbio ponudu.

Bosna, koja se nalazi u grupi sa Srbijom, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo otvoriće utakmicom protiv Turske 27. novembra.

