Košarkaš Partizana Karlik Džons izjavio je da crno-beli moraju da budu konstantni tokom celog meča ako žele da ostvare dobar rezultat protiv Reala u Evroligi.

"Rekao bih da moramo da budemo konstantni 40 minuta, poslednje dve utakmice smo imali 30 od 40 minuta. Sad igramo protiv veoma dobre ekipe Reala, odlučiće mali detalji. Mislim da su ti detalji najbitniji za nas, da vodimo računa. Moramo da se branimo dobro, da dajemo dobre lopte u napadu", rekao je Džons u razgovoru sa novinarima u Beogradu.

"Ove utakmice na startu sezone su mi mnogo pomogle, da dođem u formu i uđem u ritam. Tu su i novi igrači, da se uklopim s njima. Svaka utakmica može da bude moja ili nečija druga najbolja partija", dodao je košarkaš Partizana.

Baskonija je u nedelju uveče na svom terenu pobedila Real rezultatom 105:100 u španskom prvenstvu.

"Gledao sam da vidim šta svaki tim radi, da vidim igrače na mojoj poziciji kako se ponašaju. Ponekad sam pokušao da uživam, ali teško kada igraš protiv njih u narednim utakmicama", rekao je Džons.

Košarkaši Partizana će 15. oktobra gostovati Realu u četvrtom kolu Evrolige, a dva dana kasnije igraće sa Baskonijom u Vitoriji u petom kolu Evrolige. Podsećamo, Partizan će u Španiji igrati bez Šejka Miltona.