Bek koji je nedavno stigao na Mali Kalemegdan je hospitalizovan, a prve informacije iz kluba su kao razlog objavile da se radi o respiratornim problemima.

Najnovije informacije nisu dobre.

Tajson Karter ima emboliju oba plućna krila, a procena je da bi oporavak mogao da traje od dva do šest meseci.

Crvena zvezda je u nedelju neprijatno iznenadila navijače, ali i sve ljubitelje košarke u Srbiji kada je saopštila da je Amerikanac primljen u bolnicu.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana", poručili su crveno-beli.

Vest o problemima Amerikanca stigla je dva dana nakon što je doprineo pobedi protiv Fenerbahčea u gostima sa 15 poena.

Karter je na startu sezone jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde. Početak nije dobar, ali je dvadesetsedmogodišnji bek pokazao da bi mogao da bude ozbiljno pojačanje i da bi njegov učinak mogao da bude veoma dobar ove sezone.

Nažalost, čeka ga duža pauza.

