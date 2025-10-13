SIMPTOMI EMBOLIJE KOJA JE KARTERA UDALJILA SA TERENA: Košarkaš Zvezde nije jedini koji se suočio sa ovom bolešću, mnogi poznati sportisti su prošli kroz pakao!
Košarkaš Crvene zvezdeTajson Karter odsustvovaće sa parketa izvesni period zbog plućne embolije koja mu je ustanovljena na povratku sa ekipom iz Istanbula u Beogradu, potvrdili su crveno-beli,
Kako su još naveli iz Zvezde, Karteru su zahvaćena oba plućna krila i za njega je košarka završena - bar za ovaj periodu, a svi se nadamo da će Amerikanac pre svega brzo ozdraviti, a kasnije i ponovo zaigrati košarku.
- KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana - poručili su crveno-beli.
Šta je Embolija?
Plućna embolija je ozbiljno stanje koje nastaje kada se u krvnim sudovima pluća začepi krvni ugrušak. Taj ugrušak obično dolazi iz vena nogu ili drugih delova tela i putuje do pluća, blokirajući protok krvi. Zbog toga deo pluća ne dobija dovoljno kiseonika, što može izazvati bol u grudima, otežano disanje, kašalj, pa čak i gubitak svesti.
Plućna embolija zahteva hitnu medicinsku pomoć jer može ugroziti život. Često se javlja kod osoba koje dugo sede ili su nepokretne, kao i kod onih sa problemima zgrušavanja krvi. Prevencija uključuje redovno kretanje, održavanje zdrave težine i, po potrebi, lekove koje prepiše lekar.
Simptomi Embolije
- Iznenadna otežanost disanja
- Bol u grudima, koji može biti oštar i pojačavati se pri dubokom udahu
- Kašalj, ponekad sa krvlju
- Ubrzan rad srca
- Vrtoglavica ili gubitak svesti
- Znojenje i osećaj straha
- Oticanje ili bol u nozi (ako je ugrušak nastao tamo=
Koji košarkaši su još bolovali od Embolije
- Kris Boš - bivši NBA as, karijeru mu je prekinuo ponavljani problem sa ugrušcima u plućima i nogama.
- Mirza Teletović - bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, imao emboliju oba plućna krila dok je igrao u NBA ligi.
- Pit Mikel - bivši košarkaš Barselone i drugih evroligaških klubova, embolija mu je privremeno prekinula sezonu.
- Anderson Varežao - brazilski košarkaš, imao ozbiljan problem sa krvnim ugruškom u plućima.
- Džerom Kersi - bivši NBA igrač, preminuo je od posledica plućne embolije nakon operacije.
- Marijonas Petravičijus - litvanski reprezentativac, embolija ga je zadesila tokom priprema sa reprezentacijom.
Karter je letos stigao iz Unikahe u Crvenu zvezdu, a za kratak jna Malom Kalemegdanu pokazao je poenterski potencijal i napadački talenat.
Zvezda će sada morati da krene u potragu za novim kombo-bekom, jer Kartera, kao i povređenog Ajzeu Kenana, duži period nećemo gledati na parketu.
