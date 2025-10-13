Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeTajson Karter odsustvovaće sa parketa izvesni period zbog plućne embolije koja mu je ustanovljena na povratku sa ekipom iz Istanbula u Beogradu, potvrdili su crveno-beli,

Kako su još naveli iz Zvezde, Karteru su zahvaćena oba plućna krila i za njega je košarka završena - bar za ovaj periodu, a svi se nadamo da će Amerikanac pre svega brzo ozdraviti, a kasnije i ponovo zaigrati košarku.

1/8 Vidi galeriju Tajson Karter Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana - poručili su crveno-beli.

Šta je Embolija?

Plućna embolija je ozbiljno stanje koje nastaje kada se u krvnim sudovima pluća začepi krvni ugrušak. Taj ugrušak obično dolazi iz vena nogu ili drugih delova tela i putuje do pluća, blokirajući protok krvi. Zbog toga deo pluća ne dobija dovoljno kiseonika, što može izazvati bol u grudima, otežano disanje, kašalj, pa čak i gubitak svesti.

Plućna embolija zahteva hitnu medicinsku pomoć jer može ugroziti život. Često se javlja kod osoba koje dugo sede ili su nepokretne, kao i kod onih sa problemima zgrušavanja krvi. Prevencija uključuje redovno kretanje, održavanje zdrave težine i, po potrebi, lekove koje prepiše lekar.

Simptomi Embolije Iznenadna otežanost disanja

Bol u grudima, koji može biti oštar i pojačavati se pri dubokom udahu

Kašalj, ponekad sa krvlju

Ubrzan rad srca

Vrtoglavica ili gubitak svesti

Znojenje i osećaj straha

Oticanje ili bol u nozi (ako je ugrušak nastao tamo= Koji košarkaši su još bolovali od Embolije Kris Boš - bivši NBA as, karijeru mu je prekinuo ponavljani problem sa ugrušcima u plućima i nogama.

Mirza Teletović - bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, imao emboliju oba plućna krila dok je igrao u NBA ligi.

Pit Mikel - bivši košarkaš Barselone i drugih evroligaških klubova, embolija mu je privremeno prekinula sezonu.

Anderson Varežao - brazilski košarkaš, imao ozbiljan problem sa krvnim ugruškom u plućima.

Džerom Kersi - bivši NBA igrač, preminuo je od posledica plućne embolije nakon operacije.

Marijonas Petravičijus - litvanski reprezentativac, embolija ga je zadesila tokom priprema sa reprezentacijom.

Karter je letos stigao iz Unikahe u Crvenu zvezdu, a za kratak jna Malom Kalemegdanu pokazao je poenterski potencijal i napadački talenat.

Zvezda će sada morati da krene u potragu za novim kombo-bekom, jer Kartera, kao i povređenog Ajzeu Kenana, duži period nećemo gledati na parketu.

BONUS VIDEO: