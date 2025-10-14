Slušaj vest

Večeras od 20 sati, košarkaši Crvene zvezde ugostiće Žalgiris u utakmici četvrtog kola Evrolige.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Posle tri odigrana kola, Žalgiris se nalazi na prvom mestu sa učinkom od tri pobede, dok Zvezda zauzima 16. poziciju na tabeli sa skorom od jedne pobede i dva poraza.

1/5 Vidi galeriju Fenerbahče - Crvena zvezda Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Murat Sengul / AFP / Profimedia

Legendarni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, posle pet godina ponovo je seo na klupu Crvene zvezde.

- Verujem u sebe i ono što radim, da za ovo kratko vreme dam poverenje svim igračima. Dosta stvari je novo, i sistemski, od prošlog trenera. Malo da se adaptiram na ono što ja mislim, i igrači na mene. Trebaće vreme, to je sigurno - kazao je Obradović pa dodao:

– Najvažnije je biti u kontaktu sa igračima. Uvek sam tako radio i imao dobar fidbek. Vodio sam individualne razgovore sa svima njima. Na terenu je najvažnije da povezanost postoji u svakom trenutku. Model je utakmica u Istanbulu jer su i igrači i klupa bili u odličnoj komunikaciji. Igraćemo pred najboljim navijačima na svetu. Ipak, treba da igramo mimo emocija, naročito ja, ali i igrači da bi ostali koncentrisani na igru.