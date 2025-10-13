DVA OBRADOVIĆA, DVE IDENTIČNE IZJAVE: "Grobari" i "Delije" u neverici, ali su apsolutno u pravu!
Odlaskom Janisa Sferopulosa sa mesta šefa stručnog štaba Crvene zvezde, otvorio se prostor Saši Obradoviću da preuzme klub sa Malog Kalemegdana.
Preko puta njega, u rivalskom Partizanu, sedeće njegov prezimenjak i bivši selektor u našoj reprezentaciji - Željko Obradović.
Željko i Saša su, uoči predstojećeg duplog kola u Evroligi, govorili o pojačanjima kluba koji predvode.
Saša Obradović je bio iskren: "Ne želimo da dovedemo igrača samo da bimo ga doveli", a ŽOC je na drugoj strani imao identičnu opasku: "Nećemo da dovodimo nekoga samo da bismo ga doveli".
Identične izjave velikih košarkaših imena na klupama dva naša najveća kluba razmišljaju isto, ali u isto vreme i ispravno - jer, nije poenta dovesti, već zašto, zbog čega i koga dovodite.
Iako navijači oba kluba u glas traže pojačanja, treba biti realan, a klubovi strpljivi u potrazi za novajlijama.
BONUS VIDEO: