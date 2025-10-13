Slušaj vest

Kako prenose Turci, aktuelni košarkaš Galatasaraja Džejms Palmer, navodno je na meti Crvene zvezde.

Novi trener Zvezde Saša Obradović usled skraćenog rostera izazvanog povredama, traži dodatnu alternativu u bekovskoj liniji, pa bi izbor mogao da padne upravo na Palmeru.

1/4 Vidi galeriju IMAM INFORMACIJU DA SVI ŽELE DA IGRAJU ZA SRBIJU NA OI! Saša Obradović otvorio dušu za Kurir: Pričao o Partizanu, Zvezdi, sudijama Foto: Starsport, Nenad Kostić

To nije prtomaklo "delijama" koje su odmah krenule u "najezdu" na Palmera, uz želju da ga klub pod hitno potpiše! Bilo je i šaljivih komentara: "Palmer je Sterling Braun za siromašne", aludirajući na beka Partizana koji redovno "prži" mrežice izvan linije 6.75.

Ipak, tu se pojavio jedan problem...Kako je preneo turski novinar Kan Bedel, Palmer nema izlaznu klauzulu za Evroligu!

Palmer je letos potpisao novi ugovor sa Galatom, međutim, zov Evrolige mogao bi da promeni njegove planove. Međutim, ako je verovati pisanju turskog novinara, velika prepreka bila bi upravo ta klauzulu u ugovoru Amerikanca.

Ko je Džejms Palmer - nova meta Crvene zvezde?

Džejms Palmer Jr. rođen je 31. jula 1996. godine u Vašingtonu, SAD. Kao srednjoškolac nastupao je u rodnom gradu, prvo u "St. John's College High School", pa potom u" Dr. Henry A. Wise High School" u Merilendu, pre nego što se vratio u "St. John’s".

Palmer je potom nastavio karijeru na univerzitetu - dve sezone na Univerzitetu u Majamiju, a zatim se preselio u Nebrasku, gde je u poslednje dve godine studija beležio značajne brojke: približno 18‑19 poena po meču, uz solidne proseke u skokovima i asistencijama.

Po završetku studija 2019. godine nije bio izabran na NBA draftu, ali je učestvovao u Ligi leta (Summer League), gde je svojim igrama privukao pažnju.

Profesionalnu karijeru započinje u razvojnim ligama SAD‑a (G League), igrajući za "Agua Caliente Clippers", gde je 2019/20. sezonu završio s prosečno oko 19 poena po utakmici.

Zatim sledi period nastupa u Evropi: 2021/22. u Poljskoj za Stal Ostrov, 2022/23. u Francuskoj za Burž, a 2023/24. u Turskoj u dresu Türk Telekoma.

Stigao u Galatasaraj sredinom 2024. godine, potpisavši jednogodišnji ugovor. Njegov doprinos timu se posebno istakao u domaćem šampionatu, gde je bio jedan od ključnih igrača na putu do finala te sezone.

U sezoni 2024/25 prosečno je beležio: 14,5 poena, 5 skokova i 3,9 asistencija po meču.

Zahvaljujući tim partijama, Galatasaraj je potpisao produženje saradnje s njim i za sezonu 2025/26.

BONUS VIDEO: