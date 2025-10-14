Slušaj vest

U četvrtom kolu će Crvena zvezda na domaćem terenu pokušati da nanese prvi poraz ekipi iz Kaunasa. Početak utakmice je zakazan za 20 časova.

Iz Žalgirisa smatraju da bi promena trenera na Malom Kalemegdanu mogla da bude izuzetno bitna već za utakmicu u Beogradskoj Areni.

"Očekuje nas ozbiljan rival koji je promenio trenera i koji je u dobroj emociji nakon pobede protiv šampiona Evrolige. Znamo da idemo u jednu od najtežih atmosfera, zato će biti važno da ostanemo fokusirani i da mislimo na sledeći napad, sledeću odbranu. Sve emocije moraćemo da ostavimo po strani", rekao je trener Žalgirisa Tomas Masiulis.

Pohvalio je Donatasa Moteijunasa, koji je u pobedi protiv Fenerbahčea debitovao za Crvenu zvezdu.

"Mislim da je ostavio dobar utisak. Oni su baš tražili takvog igrača iskusan je, može da poveže ekipu. Pobedа nad Fenerbahčeom im je donela dodatno samopouzdanje, a Donatas im pruža upravo ono što su očekivali".

1/5 Vidi galeriju Fenerbahče - Crvena zvezda Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Murat Sengul / AFP / Profimedia

Svidelo mu se i ono što je video od Čime Monekea.

"Na toj poziciji igra pokretljivije, a i Fener je nastupio sa nižom petorkom, pa su se prilagodili jedni drugima. Ima više prostora da iskoristi svoje prednosti. Mnoge poene je postigao iz kontri i ofanzivnih skokova".

Upitan je i o potencijalnim provokacijama u Beogradu.

"Osnovna poruka je da moramo razmišljati isključivo o košarci. Imamo iskusne igrače koji su prošli kroz još teže atmosfere. Fokus mora biti na terenu, jer će biti puno buke, teško ćemo se čuti i zato moramo da budemo koncentrisani na sledeći napad, sledeću odbranu".

Komentarisao je odlazak Janisa Sferopulosa iz Crvene zvezde.

"Kao trener, ne volim kada se kolege otpuštaju, ali to je deo našeg posla i svako mora to da razume. Žao mi je trenera koji je otišao, ali Obradović je predstavnik srpske škole forsira fizičku igru, ne dozvoljava lake poene i zahteva taktičke faulove. Ne znam da li će sve to uspeti odmah da sprovede, ali verujem da će biti mnogo igre leđima ka košu, što je karakteristično za srpsku školu", rekao je Masiulis.

Bonus video: