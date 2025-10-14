Bio je to peti uzastopni poraz ekipe sa Floride, koja na ovom meču nije mogla da računa na Nikolu Jovića. Podsetimo, Jović je propustio i meč sa Orlandom zbog manjih problema sa leđima, pa trener Erik Splstra nije želeo ništa da rizikuje, rešio je da odmori Srbina i na ovom susretu.