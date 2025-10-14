Slušaj vest

Košarkaši Atlante Hoks posle produžetka savladali su Majami Hit u predsezonskom meču NBA lige.

Bio je to peti uzastopni poraz ekipe sa Floride, koja na ovom meču nije mogla da računa na Nikolu Jovića. Podsetimo, Jović je propustio i meč sa Orlandom zbog manjih problema sa leđima, pa trener Erik Splstra nije želeo ništa da rizikuje, rešio je da odmori Srbina i na ovom susretu.

I dok je jedan Nikola odmarao, drugi je sjajno iskoristio svoje minute - reč je o mladom asu Atlante Nikoli Đurišiću. On je za 16 minuta igre zabelažio sedam poena (2/6 šut iz igre), tri skoka i dve asistencije uz +/- indeks +8.

Najefikasniji akter meča bio je as Atlante Topin sa 26 poena, dok se u ekipi Majamija istakao Meksikanac Jakez sa 17 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog susreta:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaIZGLEDALO JE BAŠ LOŠE, ALI IZ MINHENA IPAK STIŽU DOBRE VESTI! Bajern objavio detalje povrede srpskog košarkaša!
Stefan Jović
KošarkaMOŽE LI ZVEZDA POSLE FENERA DA SRUŠI I ŽALGIRIS? Saša Obradović debituje večeras - evo gde možete da gledate novi meč crveno-belih u Evroligi!
KK Crvena zvezda
KošarkaKVALIFIKACIJE PRED VRATIMA, A RIVAL SRBIJE I DALJE TRAGA ZA SELEKTOROM! Još jedan ozbiljan kandidat odbio ponudu Bosne!
Adis Bećiragić
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ DOVEO TRI POJAČANJA ODMAH PO DOLASKU U ZVEZDU: Pažljivo ih je birao i na kraju uzeo!
Saša Obradović

Nikola Jokić o ostanku u Denveru Izvor: X/DNVR Nuggets