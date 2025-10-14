NEMA JOVIĆA, ALI TU JE DRUGI NIKOLA! Atlanta posle produžetka srušila Majami, Đurišić iskoristio minute!
Košarkaši Atlante Hoks posle produžetka savladali su Majami Hit u predsezonskom meču NBA lige.
Bio je to peti uzastopni poraz ekipe sa Floride, koja na ovom meču nije mogla da računa na Nikolu Jovića. Podsetimo, Jović je propustio i meč sa Orlandom zbog manjih problema sa leđima, pa trener Erik Splstra nije želeo ništa da rizikuje, rešio je da odmori Srbina i na ovom susretu.
I dok je jedan Nikola odmarao, drugi je sjajno iskoristio svoje minute - reč je o mladom asu Atlante Nikoli Đurišiću. On je za 16 minuta igre zabelažio sedam poena (2/6 šut iz igre), tri skoka i dve asistencije uz +/- indeks +8.
Najefikasniji akter meča bio je as Atlante Topin sa 26 poena, dok se u ekipi Majamija istakao Meksikanac Jakez sa 17 postignutih poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog susreta:
Kurir sport