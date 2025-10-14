Slušaj vest

Majkl Porter Junior je dugo igrao u Denveru sa srpskim centrom, a gost u najnovijoj epizodi njegovog podkasta je bio Dvajt Hauard koji je igrao u NBA 18 godina.

Nekadašnji centar Orlanda, Lejkersa, Hjustona, Atlanta, Šarlota, Vašingtona i Filadelfije je poručio da je impresivan način na koji Nikola Jokić izlazi na kraj sa svojim čuvarima.

"Jokića sam upoznao u svojim kasnijim godinama, dok je on bio mlađi. To što on radi je ludo. Gledam i pitam se da li ti ljudi pokušavaju da igraju odbranu na njemu ili ih on samo ubija?", rekao je Hauard i dodao:

"Gledao sam mečeve, pitao se da li se plaše da naprave faul. On ima toliko oružja. Toliko je napredovao. Od kada smo igrali u 'balonu', rekao bih da ga je to 'zapalilo', da je shvatio da mora da pobedi i da napreduje. Mogu da kažem, gledao sam kako igra, smršao je, vidim kako se kreće, brže ulazi u akcije, sada zakucava takođe. Podigao je igru na još viši nivo. Embid i on su dvojica najboljih centara, onda imaš tu i Karla Entonija-Taunsa koji takođe igra dobro".

Majkl Porter Junior se pridružio lepim rečima, ali je i poručio da je Hauard uspeo da se suprostavi Jokiću, onako kako bi mnogi želeli.

"Moram tebi da čestitam, jer mnogi pokušavaju, ali ne utiču na njega uopšte. Ti si jedini koji je uspeo da mu pruži otpor. Gledao sam ga kako radi sve što poželi na terenu. Osvojio je prvi MVP trofej, a onda je postajao mnogo bolji i bolji".

