Posle Eurobasketa, na kom je vodio sovoju reprezentaciju do titule evropskog šampiona, Isak Bonga nije imao puno vremena za odmor. Nakon par dana pauze priključio se ekipi Partizana.

Iako je leto bilo izuzetno naporno, Nemac ističe da goriva još ima.

"Ima još mnogo… Ništa čudno, nije da mi treba odmor. Moj posao je da uradim bilo šta što treba da dobijemo utakmicu. Ako igram 10 minuta ili 30 to je trenerova odluka. Samo treba da radim prave stari, da spavam kako treba, jedem kako treba. Igramo ABA ligu i Evroligu, treba da radim te male stvari kako treba", kaže Bonga u razgovoru za "Sport klub".

Podsetimo, Partizan će u sredu od 20.45 u Madridu odmeriti snage sa ekipom Reala.

"Treba da igramo sa samopouzdanjem. Da njihova oružja ne budu prviše efektna. Treba nam raznovrsnost, ali imamo dugu klupu", poručio je Bonga.

